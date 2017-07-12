Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на заседании Кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года затронул вопрос этических норм поведения со стороны чиновников и членов их семей. Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на «АзерТАдж».

Как отметил глава государства, основными жизненными принципами чиновников должны быть служение народу, скромность, и отсутствие высокомерия.

Президент также добавил, что никому из чиновников не будет поблажек за нарушение этических норм, и все они должны сделать для себя соответствующие выводы.