Некоторое время назад солдат срочной службы армянской армии отдал корреспонденту Epress.am письмо на русском языке и попросил передать его другу в Азербайджане, с которым они познакомились в Грузии, и/или опубликовать на сайте.

— Дорогой …,

Меня призвали в армию, и два года я буду в самом мною ненавистном месте. Мы довольно много говорили о конфликте наших стран, и у тебя есть общее мнение о моих взглядах на счет всего этого. Так вот, пишу тебе, чтоб ты помнил. Среди многих националистов, нацистов, псевдопатриотов и прочих служу также я. Что бы ты ни услышал об армянской нации (неразборчиво) и армянской армии, знай, что я тоже там. С огромным отвращением и оставленный без выбора.

Единственное, что меня хоть как-то успокаивает, это то, что через два года я буду свободен и у меня не будет никаких навязанных на шее долгов.

Удачи тебе, брат, и знай — нас таких немало!