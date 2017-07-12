Валютные резервы Азербайджана по итогам первого полугодия 2017 года достигли $40,6 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

«В первом полугодии валютные резервы Азербайджана достигли $40,6 млрд», — сказал И.Алиев в среду на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию страны в январе-июне текущего года.

Президент отметил, что валютные резервы в первом полугодии увеличились на $3 млрд.

«Мы финансируем лишь стратегически важные проекты», — цитирует главу государства «Интерфакс-Азербайджан».

И.Алиев подчеркнул, что в I-ом полугодии 2017 года ненефтяной ВВП Азербайджана вырос на 1,7%, ненефтяная промышленность – на 4,4%.

«Суммарные инвестиции в экономику за этот период составили $5 млрд», — отметил он.

Президент подчеркнул, что в январе-июне экспорт вырос на 36%, тогда как импорт сократился на 15%. В результате положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле достигло $1,9 млрд.

И.Алиев добавил, что в первом полугодии в Азербайджане было создано 122 тыс. новых рабочих мест, из которых 101 тыс. рабочих мест – постоянные.