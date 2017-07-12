В Московском окружном военном суде в ходе прений сторона обвинения запросила сроки для подсудимых.

Гособвинитель Мария Семененко отметила, что убийство политика — дерзкое преступление, совершенное организованной группой с особым цинизмом. И заслуживает самого строгого наказания, сообщает ТАСС.

Прокурор запросила для возможного исполнителя убийства Заура Дадаева пожизненный срок лишения свободы, штраф 200 тысяч рублей, а также лишение военного звания и наград.

Анзора Губашева Семененко попросила приговорить к 23 годам строгого режима с таким же штрафом. Его брата Шадида Губашева попросили приговорить к 21 году строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Темирлана Эскерханова попросили приговорить к 19 годам лишения свободы, Хамзата Бахаева — к 17 годам.

Ранее присяжные в своем вердикте признали всех подсудимых виновными по всем пунктам и постановили, что никто из них не заслуживает снисхождения.