«В отношениях США-Азербайджан начался новый этап»

Как сообщает АПА, об этом в ходе заседания Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первой половине 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Подчеркнув значимость направленного президентом США Дональдом Трампом письма по случаю открытия XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Каспия» в Баку, глава азербайджанского государства также высоко оценил проведенную несколько дней назад в Стамбуле встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.