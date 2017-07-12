Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна в Брюсселе показала, что Ереван был вынужден вернуться за стол переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Ильхам Алиев. Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«Выдвинутые Арменией условия в связи с возобновлением переговоров после прошлогодних апрельских событий ни к чему не привели. Вчера состоялась встреча министров иностранных дел, с азербайджанской стороны переговоры были возобновлены без каких-либо предусловий, таким образом агрессор вынужден был вернуться и сесть за стол переговоров», — заявил И.Алиев в среду на заседании Кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2017 года.

«Вам известно, что после апрельских событий Армения для возобновления переговоров выдвинула несколько условий и открыто заявила о них. Я уже тогда видел, знал, что это очередная глупость. Поскольку рано или поздно они вернутся за стол переговоров, просто в очередной раз лишатся уважения, которого и так не имеют. Так и произошло. Вчера состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Процесс переговоров был возобновлен. Азербайджанская сторона никаких условий не приняла. Переговоры были продолжены без каких-либо предусловий.

Это наша позиция, мы всегда говорили, что так должно быть. Это также позиция сопредседателей Минской группы. Поэтому агрессора вынудили сесть за стол переговоров. Сейчас вопрос заключается в том, что как можно скорее должны быть возобновлены субстантивные, новые, содержательные, конкретные переговоры. По итогам переговоров наши земли должны быть освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. В этом заключается наша позиция. За пределами этого никакого другого пути решения нет», — подчеркнул президент», — отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что каждый раз, когда растет давление в связи с урегулированием конфликта, Армения прибегает к провокациям. Глава государства отметил, что подтверждением этого являются совершенный несколько лет назад в парламенте Армении террористический акт, обострение ситуации на фронте в 2014 году после переговоров в Париже, а также достойный ответ нашей армии на совершенную в апреле 2016 года на линии соприкосновения войск провокацию.

По его словам, Азербайджан мог отказаться от участия в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе 11 июля.

«Дата встречи глав МИД была назначена на 11 июля. Она была известна. Совершением провокации и убийством гражданских лиц, в том числе двухлетнего ребенка в селе Алханлы Физулинского района, было направлено на срыв встречи глав МИД Азербайджана и Армении. Армянская сторона рассчитывала, что Азербайджан откажется от переговоров. Да, мы могли бы отказаться, если бы не дали противнику достойный ответ. Мы им ответили, уничтожили оккупантов, наказали их, а потом поехали на переговоры»,- заявил президент.