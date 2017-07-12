Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелили двух палестинцев во время перестрелки на Западном берегу реки Иордан, передает Лента.ру.

Во время проведения операции в городе Дженин палестинцы обстреляли группу израильских солдат. В них также были брошены несколько гранат. Патрульные открыли ответный огонь. По данным палестинских источников, в результате столкновения были убиты двое нападавших.

Также сообщается, что сотрудники израильских спецслужб задержали 21 палестинца, 18 из которых подозреваются в террористической деятельности, нападениях на гражданских лиц и сотрудников служб безопасности.