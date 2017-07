От Антарктиды откололся айсберг массой примерно 1 трлн тонн. Об этом сообщает Republic.ru.

Площадь айсберга составляет 6 тысяч квадратных километров, это один из крупнейших айсбергов. Его размер можно сравнить с Уэльсом.

Как уточняет «Би-би-си», ученые предсказывали это. За ледником наблюдали в течение десяти лет. Исследователи обнаружили раскол в 2010 году, увеличение которого ускорилось в 2016 году, пишет Business Insider.

Окончательно он отделился в промежуток между 10 и 12 июля, уточняют ученые.

Blog post with more details about the Larsen C iceberg calving: https://t.co/B094vfbTE6 pic.twitter.com/9ta8XGTMDN

— Project MIDAS (@MIDASOnIce) 12 июля 2017 г.