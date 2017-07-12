Facebook будет показывать рекламу в своем мессенджере, сообщается в официальном блоге соцсети, передает Интерфакс.

По словам представителей компании, внедрять рекламные посты будут постепенно. Реклама будет демонстрироваться между сообщениями пользователей и будет либо содержать ссылку на сайт рекламодателя, либо позволит начать беседу с представителями компании о заказе ее товаров или услуг.

Согласно данным Facebook, в настоящее время мессенджером пользуются 1,2 млрд человек по всему миру, отправляя друг другу ежедневно около 2 млрд сообщений. Запуск рекламы в мессенджере позволит существенно повысить выручку компании, рост которой начал замедляться после того, как руководство Facebook отказалось увеличить объем рекламы в лентах, чтобы избежать оттока пользователей на другие платформы.

Facebook также принадлежит мессенджер WhatsApp, число пользователей которого также 1,2 млрд человек, с большим перевесом в сторону жителей развивающихся стран. По оценке экспертов Barclays Capital, если реклама будет запущена и в WhatsApp, к 2020 году ежегодная выручка Facebook от рекламы может вырасти на $11 млрд.

Акции Facebook растут на 0,1% в ходе предварительных торгов в среду, капитализация компании оценивается в $444,8 млрд.