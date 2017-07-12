Уволенный вчера замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики, экс- начальник Главного управления по призыву на воинскую службу, генерал-майор Новрузали Оруджев считает себя виновным за совершенное сыном преступление. Об этом он рассказал в интервью порталу Yenicag.Az. Н.Оруджев считает, что президент давно должен был его уволить:

«Это неприятный инцидент. Я, как должностное лицо, чувствую свою вину, так как оставил без присмотра сына. Вы знаете, я вырос без отца, он был участником второй Великой Отечественной Войны. В 1943 отец был ранен, а в 6 лет я его потерял. В семье нас было шестеро, мы выросли в очень сложных условиях».

Н.Оруджев признался, что его сын не в первый раз совершает противозаконные действия:

«Вы знаете, что это не первый подобный инцидент. Когда это произошло в первый раз, я думал, что президент уволит меня, поэтому готовился к отставке, однако, принимая во внимание мои заслуги на службе, меня оставили на работе. В первый раз президент простил меня. Но на этот раз президенту доложили о произошедшем и он принял соответствующее решение.

Мне некого винить, кроме себя. Он самый младший в семье, вот я его и избаловал. Мой сын спортсмен, у него имеются спортивные достижения по прыжкам с парашюта. Как отец, как генерал я призываю родителей быть строгими со своими детьми, а сыновьям вообще при необходимости можно дать и оплеуху».

Как сообщалось ранее, Рустам Оруджев, несмотря на лишение водительских прав, находясь за рулем автомобиля BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, нарушил ПДД и избил водителя автобусного маршрута Сенана Самедова.