Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал свыше десяти тысяч селфи. Об этом политик рассказал журналистам в среду, 12 июля — в Международный день фотографа, передает Lenta.ru.

«У меня рекорд — более 10 тысяч селфи. Сегодня фотографами мы все являемся, и наверное, в детском саду скоро будут делать селфи», — сказал Жириновский, отметив, что не видит в этом ничего плохого.

Летом 2015 года лидер либерал-демократов предложил заменить слово «селфи» на «себяшки». Он также предостерег молодое поколение от увлечения селфи, подчеркнув, что стремление сделать нестандартный кадр зачастую приводит к трагедиям.

Владимир Жириновский регулярно делится своими фотографиями, в том числе селфи, на странице в Instagram. На нее подписано 182 тысячи пользователей соцсети.