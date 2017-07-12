Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США), распространили заявлениепо итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе.

Как отмечается в заявлении, сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились 11 июля с главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном для обсуждения дальнейшего процесса работы по урегулированию карабахского конфликта. На встрече присутствовал также Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как отмечается в заявлении, министры согласились передать главам своих государств предложение сопредседателей по проведению встречи на уровне президентов в течении этого года. Сопредседатели предложили свою помощь в вопросе организации этой встречи.

Отмечается, что в ходе встречи была обсуждена также нынешняя ситуация на линии соприкосновения.

Министры и тройка сопредседателей согласились вновь встретиться в сентябре в Нью-Йорке в рамках 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.