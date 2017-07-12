В среду под председательством Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент открыл заседание вступительной речью.

Затем выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов и председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

