В среду под председательством Ильхама Алиева прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года и предстоящим задачам, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент открыл заседание вступительной речью.
Затем выступили министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров, председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов и председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде.
Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.