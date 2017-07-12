Владелец Crocus Group Арас Агаларов назвал «выдумками» информацию о том, что у него был компромат на Хиллари Клинтон, сообщает Business FM.

Арас Агаларов сказал, что не знаком с сыном Дональда Трампа Дональдом-младшим, однако с ним знаком его сын Эмин.»Они приблизительно одного возраста, откуда я знаю, в каком ключе они общались. Ну, общались о чем-то, не знаю», — сказал он в ответ на вопрос о знакомстве Дональда-младшего и Эмина.

Он не подтвердил информацию о письме, которое опубликовал Трамп-младший.

«Я думаю, это какие-то выдумки. Это я не знаю, кто выдумывает. При чем тут Хиллари Клинтон? Я не знаю. Я и Роба Голдстоуна толком не знаю», — сказал он.