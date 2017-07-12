Поставки новой партии российского оружия Азербайджану вызвали новый всплеск страстей и эмоций в Ереване.

В зоне карабахского конфликта после июльских обострений сложилась новая ситуация. Международные организации призывают не решать проблему военным путем. В отличие от них Россия поставляет в Азербайджан оружие, об этом заявил член Армянского общенационального движения, бывший депутат парламента Ованес Игитян.

По его словам, Россия не только поставляет Азербайджану оружие, но и «посылает в эту страну военных экспертов».

«Идет процесс передачи мастерства специалистам Азербайджана российскими специалистами по владению таким оружием. Здесь кроется опасность, все эти эксперты в той или иной форме связаны с российскими службами безопасности, ФСБ России полностью действует в Армении, а недавно побывала и в Нагорном Карабахе (накануне в Армении Россия провела учения пограничных войск, сценарий которых состоял в том, чтобы не допустить в т.н. «НКР» нарушителя из Ирана. Азербайджан выразил протест в связи с учениями. После этого Пограничные войска России исправили информацию об учениях и заявили, что речь шла о проникновении не в «НКР», а в Армению — прим. Minval.az). С учетом того, что контроля всех наших систем, это означает, что ФСБ России в курсе всех передвижений, или пунктах, которые имеются в Армении и в Карабахе. Есть опасения, что эта информация тем или иным способом может достичь до Азербайджана через российских экспертов в Азербайджане. В обучение входит также наведение на цель, а что является целью, мы знаем», — утверждает Игитян.