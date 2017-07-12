Блокирование было введено после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G20 в Германии.

Китайские власти с помощью запрета на комментирование деятельности президента РФ Владимира Путина в сервисе микроблогов Sina Weibo, который является своеобразным аналогом Twitter, хотят избежать дискуссий по чувствительным дипломатическим вопросам, передает Financial Times.

В китайском сервисе микроблогов Sina Weibo, который является своеобразным аналогом Twitter, будут блокировать упоминания о президенте России Владимире Путине, сообщает Financial Times.

Блокирование было введено после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G20 в Германии.

Этот шаг, призванный обеспечить российскому лидеру защиту от критики общества, подтверждает нынешний «золотой период» китайско-российских отношений, отмечает издание.

Китайский журналист Цай Шенькунь также пояснил, что власти таким образом хотят избежать дискуссий «по чувствительным для дипломатического Пекина вопросам».

Любое упоминание о Путине в Weibo блогерами, у которых более тысячи фолловеров, вызывает на экран сообщение: «Этот пост не допускает комментариев».

Других участников саммита «Большой двадцатки», прошедшего 7–8 июля в Гамбурге, упоминать разрешается.