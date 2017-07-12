Пограничное управление ФСБ РФ в Армении внесло уточнение в собственное сообщение, распространенное двумя днями ранее.

«Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что при проведении на участке ответственности Мегринского пограничного отряда (армяно-иранский участок границы) тренировки сил и средств по осуществлению пограничного поиска, отрабатывался их порядок действий по пресечению прорыва условных нарушителей из Исламской Республики Иран в Республику Армения», — отмечается в скорректированном варианте сообщения пресс-службы ПУ ФСБ в Армении, сообщает портал «Новости-Армения».

Напомним, что в более раннем варианте говорилось о действиях элементов боевого порядка Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России в Армении и 2 пограничного отряда ПВ СНБ Армении при поиске нарушителей государственной границы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорного Карабаха. «В соответствии с замыслом проведения тренировки, два условных нарушителя государственной границы, в ходе нарушения государственной границы из Исламской Республики Иран в Республику Армения, преодолели линейную часть сигнализационного комплекса, далее пересекли административную границу Республики Армения и «НКР» (кавычки наши — Minval.az) и предприняли попытку скрыться в горной местности», — подчеркивалось в сообщении.

Отметим, вышеприведенные формулировки вызвали негодование в Баку. Как сообщал ранее «Минвал», начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев направил официальное письмо главе Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генералу армии Владимиру Кулишову.

В ответ ПУ ФСБ РФ в Армении сочло за благо дать опровержение и поменять текст предыдущего сообщения.