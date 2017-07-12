Гражданин Аргентины армянского происхождения Леонид Степанян принес извинения посольству Азербайджана в Буэнос-Айресе, передает Тренд.

«Я считаю за честь обратиться к Вам с целью извиниться, и обещаю впредь никогда не выражать протест посольству Азербайджана в Аргентине и любому гражданину Азербайджана», — говорится в письме Степаняна, поступившем в дипмиссию.

Четвертого апреля 2016 года посольство Азербайджана в Аргентине обратилось к соответствующим государственным структурам этой страны, в котором потребовало предпринять меры в рамках законов в отношении Степаняна, угрожающего через страницу посольства на Facebook сотрудникам дипмиссии смертью.

В результате предпринятых мер Степанян направил в посольство письмо с извинениями.