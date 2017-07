Самолет компании Air Canada из Торонто почти приземлился в аэропорту Сан-Франциско не на посадочную полосу, а на дорожку для руления, где в тот момент находились четыре пассажирских самолета, передает РБК.

Столкновения удалось избежать благодаря указаниям диспетчера, который дал команду экипажу самолета Air Canada вновь набрать высоту. Лайнер ушел на второй круг и вскоре приземлился в нужном месте.

Сотрудники аэропорта и представители Air Canada начали расследование.

Портал TODAY Graphics‏ опубликовал графическое видео произошедшего, где схематично показано, как в последний момент самолет Air Canada набирает высоту.

The FAA is investigating a close call at San Francisco Int’l where an Air Canada flight nearly landed on a taxiway filled w/ passenger jets. pic.twitter.com/A8mxz6fDEt

— TODAY Graphics (@TODAYGraphics) 11 июля 2017 г.