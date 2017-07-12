На полях неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе 11 июля состоялась встреча глав МИД Армении и России Эдварда Налбандяна и Сергея Лаврова. На повестке встречи, согласно официальному сообщению, была необходимость реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. Судя по официальной информации, Налбандян на встрече с Лавровым не поднял вопрос поставок российских вооружений Азербайджану, хотя на сегодняшний день он является ключевым не только в армяно-российских отношениях, но и в процессе Карабахского урегулирования, потому что опасность возобновления войны более чем реальна. Об этом пишет ереванский Первый информационный.

Издание пишет, что Эдвард Налбандян не имеет смелости для того, чтобы поднять «нужные» вопросы на встрече со своим российским коллегой.

«Серж Саргсян или Эдвард Налбандян никогда на встречах со своими российскими коллегами не выступали с принципиальными вопросами, не ставили перед своими собеседниками конкретных задач. В этом причина того, что Лавров предпочитает вести переговоры с Мамедъяровым, а Налбандяну попросту диктовать», — пишет в своей статье обозреватель Саргис Арцруни.