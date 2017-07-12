Генпрокуратура распространила официальную информацию в связи с сыном генерала Новрузали Оруджева, совершившим хулиганские действия в Баку.

Как сообщил Minval.az глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, 3 июля житель столицы Рустам Оруджев лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки «BMW» с номерным знаком 10-OG-300 восемь остановок преследовал маршрутный автобус, из-за того что водитель автобуса сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения.

«Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса. Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то что сбежал с места ДТП со смертельным исходом пешехода, а в 2016 году условно досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период пребывания на свободе», — сказал Э.Султанов.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство совершенное группой лиц) УК.

В отношении Р.Оруджева обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности других лиц, виновных в совершении преступления.

Вчера распоряжением президента Ильхама Алиева был освобожден от занимаемой должности заместитель по призыву на действительную военную службу начальника Государственной службы по мобилизациии и призыву Азербайджанской Республики Новрузали Оруджев.