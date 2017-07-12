Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Румынии зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, передает RT.

Отмечается, что сумма сделки составит примерно $3,9 млрд.

«Предлагаемая сделка по продаже системы Patriot будет поддерживать потребности Румынии в самообороне и поддерживать цели совместной обороны НАТО», — говорится в заявлении.

Как указывает ведомство, Румыния будет использовать ракетную систему для укрепления своей внутренней обороны и предотвращения региональных угроз.

Ранее США заключили сделку с Польшей на поставку систем ПВО.