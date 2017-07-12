Сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил, что встреча с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая могла бы предоставить ему во время предвыборной кампании компромат на соперницу его отца в президентской гонке, экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, была «пустой тратой времени». Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Эта встреча была буквально простой 20-минутной тратой времени», — заявил он, добавив, что переговоры с Весельницкой он считает «постыдными». «Я бы даже не вспомнил [о них], если бы вы не напомнили и не стали копаться в этой чепухе», — заметил сын политика, пояснив, однако, что если бы он заранее знал, чем может закончиться эта история, он, «вероятно, поступил бы по-другому».

Это, как замечает Fox News, стало первым публичным заявлением Дональда Трампа-младшего после того, как он опубликовал на своей странице в Twitter электронную переписку с пиар-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном.

Во вторник Трамп-младший выложил заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу.

По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

В электронных письмах, которые разместил Трамп-младший, говорится, что «прокурор России» общался с отцом Агаларова Арасом и предложил передать штабу Трампа некоторые официальные документы и информацию о делах Хиллари Клинтон в России, которые могут ее серьезно скомпрометировать и даже быть предметом обвинений.

«Это очевидно очень чувствительная тема, и это часть той поддержки, которую Россия и ее власти оказывают кампании Трампа через Араса и Эмина», — говорится в сообщении Голдстоуна.