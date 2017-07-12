Встречу президентов Армении и Азербайджана по вопросу урегулирования карабахского конфликта предложили организовать в течение 2017 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

«На встрече в Брюсселе (глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова) продолжились обсуждения по созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса», — отметили в пресс-службе МИД Армении.

Согласно сообщению, посредники Минской группы ОБСЕ «попросили глав МИД передать президентам предложение об организации саммита в течение этого года».

«Достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в сентябре в Нью-Йорке в рамках генассамблеи ООН», — заявили в МИД Армении.