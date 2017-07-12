Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не исключает в перспективе членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1».
«Станем ли мы членами ЕАЭС на каком-то этапе — я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдавии было бы правильно», — отметил Додон.
Додон подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать народ Молдавии.
«Мы проведем референдум в нужный момент, народ скажет, как он видит свое будущее», — пояснил молдавский президент.
При этом, по его словам, если бы завтра было принято решение о проведении такого референдума, то большинство населения Молдавии высказались бы за ЕАЭС.
Президент Молдавии отметил, что Кишинев уже сделал несколько шагов для сближения с ЕАЭС.