Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не исключает в перспективе членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом он сказал в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1».

«Станем ли мы членами ЕАЭС на каком-то этапе — я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдавии было бы правильно», — отметил Додон.

Додон подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать народ Молдавии.

«Мы проведем референдум в нужный момент, народ скажет, как он видит свое будущее», — пояснил молдавский президент.

При этом, по его словам, если бы завтра было принято решение о проведении такого референдума, то большинство населения Молдавии высказались бы за ЕАЭС.

Президент Молдавии отметил, что Кишинев уже сделал несколько шагов для сближения с ЕАЭС.