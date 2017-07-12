Министерство обороны США пока не имеет достаточных сведений, чтобы подтвердить информацию о ликвидации главаря группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщило во вторник агентство Reutersсо ссылкой на заявление Пентагона.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США не подтвердила сообщения о ликвидации аль-Багдади, однако посоветовала боевикам работать над порядком преемственности, который им понадобится, заявили корреспонденту ТАСС в пресс-службе штаба военной операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против ИГ, которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

«Мы не можем подтвердить эти сообщения, но мы надеемся, что они соответствуют действительности. Настоятельно советуем ИГ работать над порядком преемственности, он им понадобится», — сказал представитель штаба коалиции.

Ранее телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава сообщил, что боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором рассказали о смерти своего лидера, а также о том, что в ближайшее время объявят имя «нового халифа».