Президент США приветствует открытость своего сына в вопросе встречи с российским адвокатом и переписки на этот счет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила в рамках регулярного брифинга для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого Дома Сара Сандерс.

«Трамп считает своего сына прекрасным человеком и приветствует его транспарентность», — заявила она, отвечая на вопрос, готов ли сын Трампа быть открытым перед всеми сторонами по этому вопросу. При этом она отказалась от дальнейших комментариев.

New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть «связи в Кремле», в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой «быстро выяснилось, что она не имела значимой информации». По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как «предлог для встречи». Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

По данным агентства, комитет принял решение после того, как Трамп-младший обнародовал почтовую переписку с ней.

По данным источника, конкретной даты по выступлению Трампа-младшего в сенате нет. Но сенаторы все же хотели бы услышать его показания.