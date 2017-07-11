В рамках игр II квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА во вторник на стадионе Тофика Бахрамова прошел матч между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и грузинской «Самтредией».

Как передает Тренд, матч завершился разгромной победой «Карабаха» со счетом 5:0.

Счет в матче открыл Афран Исмаилов с пенальти на 10-й минуте. Нападающий агдамской команды Дино Ндлову заби на на 37-й и 45-й (пен.) минутах сделал дубль. Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу азербайжанского клуба.

Во втором тайме «Карабах» забил еще два гола. На 83-й минуте отличился Вильд Дональд Герье. Точку в матче поставил Мичел, забив на последней минуте основного времени — 5:0.