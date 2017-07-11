Известный российский телеведущий, актер и продюсер Леонид Якубович находится на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и грузинской «Самтредиа» в Баку.

Как передает azerisport.com, по ходу игры он рассказал о своих впечатлениях.

«Я здесь как дома. Сюда приезжал еще на КВН, тогда еще Юлий Гусман был капитаном у нас. У меня много приятных воспоминаний с этим городом. Потрясающий бульвар. Все феноменально, я даже завидую. Футбол люблю, красивый футбол, но ни за кого не болею. Сегодня я просто за футбол. Ребята на поле играют замечательно. Желаю мира всему Азербайджану», — сказал Якубович.