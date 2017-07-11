Комитет по разведке Сената Конгресса США хочет получить документы от Дональда Трампа — младшего по подробностям его встречи в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой.

Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reutersсо ссылкой на источник в Сенате.

По его сведениям, комитет еще не назначил дату слушаний с участием Трампа-младшего, однако уже готовит ему запрос на предоставление информации для расследования.

Ранее во вторник Трамп-младший опубликовал в своем Twitter электронную переписку, касающуюся встречи с Весельницкой. В одном из писем, он выражал заинтересованность в том, чтобы получить информацию, касающуюся экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником Трампа-старшего.