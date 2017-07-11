В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.
Об этом написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter.
В Брюсселе началась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.
Об этом написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter.
Дата: 2017/07/11 21:35
Раздел: Важно
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