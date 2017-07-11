Турция отправила в Катар, оказавшийся в начале июня в изоляции из-за дипломатического кризиса с соседними странами, 200 грузовых самолетов с различными товарами на сумму более 20 миллионов долларов.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

«Турция не помощь (Катару) оказывает, а осуществляет экспорт товаров, за которые уже произведена оплата. Мы совершили, возможно, крупнейшую в мире операцию по доставке товаров — на 200 грузовых самолетах», — заявил Зейбекчи в ходе визита в Иран. Его цитирует телеканал TRT.

По словам турецкого министра, стоимость поставленной в Катар продукции составляет более 20 миллионов долларов. Зейбекчи добавил, что «Катар — это не государство-террорист».