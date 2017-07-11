Совет министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 44-ой сессии призвал страны мира пресечь обеспечение вооружением Армении в связи с ее оккупационной политикой, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В резолюции «Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики» требуется выполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН и выражается обеспокоенность невыполнением Арменией требований этих документов»,- отмечается в документе.

Кроме того, в документе направлен призыв к странам мира не обеспечивать Армению оружием и военным снабжением и не пропускать через свои территории подобное обеспечение.

Сессия СМИД ОИС состоялась 10-11 июля в Абиджане (Кот-д’Ивуар). Азербайджан на мероприятии в статусе специального посланника министра иностранных дел представил Огтай Гурбанов.

Кроме того, «на сессии был принят ряд резолюций, связанных с Азербайджаном, в том числе резолюции в связи с агрессией Армении в отношении Азербайджана и разрушением ею религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях»,- говорится в сообщении.

Кроме того, также была принята резолюция в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Наряду с этим, СМИД ОИС принял резолюцию, приветствующую объявление президентом Ильхамом Алиевым 2017 года — «Годом исламской солидарности».