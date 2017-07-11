Начало деятельности низкобюджетной авиакомпании Buta Airways означает ликвидацию бренда AZALJET.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Паша Кесеменски.

По его словам, с сегодняшнего дня приостановлена продажа билетов на рейсы AZALJET ввиду начала продаж билетов Buta Airways. Однако это не коснется пассажиров, уже имеющих билеты на AZALJET. Они могут воспользоваться ими по назначению.

«Впредь в Азербайджане будут функционировать две государственные гражданские авиакомпании – AZAL и Buta Airways», — сказал П.Кесеменски.

С сегодняшнего дня начал работу официальный сайт низкобюджетной авиакомпании Buta Airways, на котором открылась продажа авиабилетов. Сайт www.butaairways.az доступен на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

Первый рейс авиакомпании запланирован на 1 сентября в Тбилиси.

На первом этапе авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт «Внуково»), Киев (аэропорт «Жуляны»), Анталию, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран. С началом зимнего сезона (с 29 октября этого года) маршрутная сеть Buta Airways пополнится такими городами, как Стамбул (аэропорт «Сабиха Гекчен») и Санкт-Петербург.

Минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону).