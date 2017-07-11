Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнование министру обороны США Джеймсу Мэттису в связи с гибелью многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса морской пехоты, которая произошла в округе Лефлор штата Миссисипи.

Как сообщается на сайте Минобороны, в тексте соболезнования говорится:

«Глубоко потрясены известием о гибели многочисленных военнослужащих в результате авиакатастрофы самолета KC-130 Корпуса Морской Пехоты, произошедшей в округе Лефлор штата Миссисипи.

Мы очень разочарованы этим трагическим событием.

Разделяя Вашу скорбь в связи со случившейся трагедией, выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших.

Примите наши искренние соболезнования!»