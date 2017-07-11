На центральном рынке города Ванадзор продают конфеты из Азербайджана.

Об этом сообщила армянским СМИ редактор местного телеканала Лори Нарине Аветисян, передает Sputnik.

По ее словам, азербайджанскими конфетами женщину угостили, когда она была в гостях у своих родственников. Узнав, что сладости куплены на центральном рынке, Аветисян отправилась туда.

Здесь ей сказали, что азербайджанские конфеты действительно были в продаже, но уже закончились.

Ранее армянские СМИ уже отмечали, что в одном из ереванских магазинов также был зафиксирован факт продажи продуктов с маркировкой Product of Azerbaijan. Cпустя два дня Государственная служба безопасности продуктов питания Армении подтвердила факт продажи на рынках Еревана азербайджанских яблок.