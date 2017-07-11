Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Михеила Джанелидзе и Мевлута Чавушоглу состоится на следующей неделе в Баку.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Встреча министров запланирована на 18-19 июля. На данный момент согласуется программа и повестка встречи», — отметил собеседник агентства.

По предварительной информации, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы регионального двустороннего и многостороннего сотрудничества и рассмотрят реализуемые в регионе транспортные и энергетические проекты.