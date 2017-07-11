Пожар в Государственном природном заповеднике Гызылагадж продолжается.

Как сообщает Report, в результате ветра масштабы пожара расширились.

В целом пламя охватило территорию свыше 10 га. Для локализации пожара на территорию была доставлена техника и живая сила служб противопожарной охраны Масаллинского и Лянкяранского районов Государственной противопожарной службы МЧС.

Отметим, что сегодня в 14 часов на территории Государственного природного заповедника Гызылагадж начался пожар. Из-за наблюдающегося ветра за короткое время пламя охватило территорию в 3 га.

Оперативные действия для локализации пожара продолжаются.