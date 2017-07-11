Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении с занимаемой должности заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики – начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Новрузали Оруджева, сообщает пресс-служба главы государства.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

По информации портала haqqin.az, увольнение генерала последовало после задержания его сына Рустама Оруджева, нарушившего правила дорожного движения и избившего водителя автобуса.

Так, лишенный права управления автомобилем Рустам Оруджев, незаконно находясь за рулем BMW с номерным знаком 10-OG-300, снова нарушил правила и натолкнулся на справедливый упрек водителя автобусного маршрута №8 Санана Самедова.

В ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать, тем самым совершив противоправные действия.

Сын высокопоставленного человека не впервые столь неистовым образом нарушает законы. В 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Впоследствии его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно. Находясь на поруках, он вновь совершил преступление.

4 июля Управление полиции Бинагадинского района возбудило уголовное дело в отношении Р.Оруджева по статье 221.2.1 УК Азербайджана. Решением суда автохулиган взят под стражу.