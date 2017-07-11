Помнится, как после военного удара Азербайджана в апреле 2016 года армянская пропагандистская машина надолго заглохла. Тщетные попытки завести дряхлый мотор выдали сонм черно-ядовитых выхлопов, распространив в атмосфере массу токсичных паров в виде нереалистичных инсинуаций.

После череды отставок экипажа в лице генералов, руководства министерства обороны пришли новые самоучки и кое-как завели стучащий мотор. Вот и выдает он новые порции ядовитых газов, и, как кажется, среда обитания с испорченным воздухом и есть та «благодатная» атмосфера, при которой раскрывается творческий гений изобретателей беспочвенных выпадов.

Развеселила информация в медиа, согласно которой «официальный Степанакерт негативно расценивает поставки вооружений из любой страны в Азербайджан». Так и хочется узнать – какова процентность официальности и насколько ее позиция принимается во внимание вне пределов никем непризнанного карликового образования. Речь ведь идет о внебрачной субъектности, которая не имеет предпосылок для выживания. Она подключена к аппарату искусственного дыхания. Помимо этого, сам блок основного питания работает на последнем издыхании.

Если вкратце, то страна-пустышка, эфемерную плоть которой все время приходится заполнять нечистыми воздушными потоками, еще и угрожает новыми всплесками опасностей. Ясное дело, что приобретаемые Ереваном современные вооружения размещаются там, где кишка обороны тонка, и норовит порваться в не одном месте.

Ереван в последние дни угодил в крайне неудобное положение ввиду разоблачений, доказавших его пристрастие вести войну против мирных азербайджанцев. Его застигли врасплох, потому подстегивает новую волну истерии, чтобы спасти черное от выхлопов лицо. Это важно еще и потому, чтобы убедить сообщество в собственной правоте и незащищенности, если вдруг развернется новая масштабная военная кампания. Дескать, Азербайджан вооружается, и грозный потенциал направлен против армянства.

Ухающая от перегрева машина выдает новые рекомендации, мол, Азербайджан не та страна, которой надо поставлять вооружения. Мотивируется сие заключение обеспокоенностью за судьбы мира. Составители примитивных агиток сетуют, дескать, «из приобретенного оружия азербайджанцы стреляли по армянским силам и населенным пунктам». Это же надо иметь запредельную наглость, чтобы после трагедии в Алханлы визжать о гуманности.

Армянская пропаганда, нагнетая градус напряженности, тут же замечает, что и Ереван не лыком шит, располагает «Искандерами», приобретенными у России. Получается, что не только есть чем ответить, но они еще и располагают оружием возмездия?

Такого рода пропагандистские уловки есть блеф чистой воды. И не только потому, что ключи от этих систем находятся в распоряжении командования вооруженных сил России. Психологический настрой Еревана и личного состава его армии оставляет желать лучшего. В рядах высших командиров царит паника. Разумеется, это тщательно скрывается.

Причиной неуверенности военных является знание реальной ситуации. Генералы и офицеры передового базирования знают – что из себя представляют огнеметные системы российского производства ТОС-1 «Солнцепек», ракеты с дальностью полета до 6 километров, противотанкововые ракетные комплексы Хризантема-С.

Все они предназначены для уничтожения как танков и бронетехники, так и укрепленных позиций противника. Как это точечно и без потерь для себя умеют делать азербайджанские военные, показали события августа 2014 года, локальные бои летом 2015 года, наконец, апрель 2016 года, когда враг впал в шок и долго не мог привести себя в надлежащее состояние.

Машина пропаганды, сталкиваясь с последствиями износа, какую-никакую, но продукцию выдает. В том и дело, что реальную цену ее качеству знают сами армянские военные и эксперты, для которых измышления политтехнологов о непобедимости оружия ровным счетом ничего не значат. Надеждой любой армии всегда была и является совершенная оснащенность. По этой части Армения все больше отстает от Азербайджана, и это не только не радует, но и вызывает обеспокоенность военной верхушки.

Не зря ближайшее окружение министра обороны Вигена Саргсяна частенько напоминает, что «из военной техники, использованной вооруженными силами Азербайджана в апреле 2016 года, самыми опасными были «Солнцепеки» российского производства и израильские ударные БПЛА «камикадзе». Ими азербайджанские военные и нанесли противнику ощутимый урон, отбросив его назад на приличное расстояние. От очевидного комплекса неполноценности, глубоко осевшего в личном составе, вооруженные силы Армении и шебутятся, что Россия вновь поставила Баку большую партию того же вооружения, и то же самое сделал Израиль.

Наконец, агрессор понимает, что провал мирного процесса, на который целенаправленно шел Ереван, отныне норовит дать обратный эффект. За три года неспокойного состояния на линии соприкосновения Баку позаботился о смене не только вооружения, отправив на передовую самое совершенное и грозное, но и сменил тактику. Ставка на активную оборону в любой момент может стать подспорьем фронтального наступления. И это вряд ли сулит Армении что-либо обнадеживающее.

Итоги военного противостояния за последнюю активную фазу высветили очевидное превосходство Азербайджана, который является хозяином положения. Растущий поток неправды, которым Ереван загрязняет сознание своего общества, не может стать противоядием перед лицом превосходства Баку. Отсюда и мораль, которая диктует Еревану облагоразумиться перед предстоящим политическим раундом.

О том, насколько мыслящий аппарат после многолетнего пребывания в атмосфере вредных паров еще способен выносить продуманные решения, станет известно совсем скоро.

Тофик Аббасов