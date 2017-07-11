Состоялось очередное заседание Комитета по внешним связям Европейского парламента.

Как сообщили АПА в азербайджанском представительстве Парламентской ассамблеи Евронест, на заседании депутаты Европарламента, приглашенные на заседание азербайджанцы и независимые армянские эксперты широко обсудили происходящее на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Во время обсуждений словенский депутат Иво Вайгл заявил, что Армения является страной-оккупантом, что Азербайджан подвергся оккупации, азербайджанцы вынужденно покинули свои дома, и 4 июля на фронте армянами были убиты невинные люди. Он отметил, что Азербайджан расположен между двумя сильными государствами региона. Депутат Европарламента подчеркнул, что всем хорошо известно, какое государство заинтересовано в этом конфликте. Он отметил важность приложения серьезных усилий для урегулирования конфликта в этом регионе, имеющем большое значение с точки зрения безопасности Европейского союза. Иво Вайгл заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован только в рамках международного права, которое основывается на уважении к неприкосновенности всеми признанных границ.

Докладчик Европарламента по Азербайджану, член ПА Евронест, депутат из Румынии Норика Николай также резко осудила Армению за случаи смерти среди мирного населения. По ее словам, этот инцидент произошел не в самом Нагорном Карабахе, а в прилегающем к нему районе, где проживает мирное азербайджанское население.

Депутат Европарламента из Литвы Пятрас Ауштрявичюс отметил, что обстрел Арменией мирного населения является неверным шагом. Он сказал, что опасность возобновления конфликта очень высока.

Депутат Европарламента из Румынии Зеляна Зовко сказала, что этот конфликт может быть урегулирован только мирным путем, война недопустима. По ее словам, напряженность становится причиной смерти мирных граждан, что необходимо предотвратить.

Участвующий на заседании армянский эксперт с сожалением отметил, что в Армении из аппарата президента ведется руководство процессом милитаризации общества и формирования единовластия.

На заседании выступили еще несколько депутатов Европарламента и выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на фронте.