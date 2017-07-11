В Баку во вторник состоялась церемония официального открытия XXIII конгресса Всемирной ассоциации медицинского права (ВАМП).

Как передает Тренд, на мероприятии за особые заслуги в развитии медицинского права, биоэтики и мультикультурализма Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева была удостоена «золотой юбилейной» награды и почетного диплома в связи с 50-летием Всемирной ассоциации медицинского права.

Мехрибан Алиева является одним из первых ученых на постсоветском пространстве, исследовавшим биоэтические и правовые аспекты эвтаназии с научной точки зрения. Награды ВАМП являются свидетельством того, что международная научная общественность и правоведы высоко оценивают значимость результатов научной работы, проводимой Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в этой области, осуществляемые под ее руководством проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, а также ее усилия по обеспечению и пропаганде мультикультурного диалога между цивилизациями и религиями во имя установления в мире толерантности и глобальной безопасности.

Награда и почетный диплом были вручены министру здравоохранения Октаю Ширалиеву для их передачи Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Бакинский конгресс ассоциации является 50-м «золотым юбилейным» конгрессом. Основной темой конгресса является «Медицинское право, биоэтика и мультикультурализм».