Пассажирка слишком много выпила, после чего стала умолять 19-летнюю соседку о сексе.

27-летняя Хайди Мак-Кинни, видимо, хотела успокоить нервы перед тем, как сесть в самолёт, но перебрала с алкоголем. В результате она тайком принесла в салон ещё выпивки и стала приставать к своей 19-летней соседке. Сначала девушка пыталась споить её, а потом перешла к решительным действиям: Хайди начала трогать грудь своей жертвы и пыталась спустить её руку к ширинке своих джинсов, сообщает The Sun.

Хайди даже облизала ухо своей соседки, после чего запрыгнула на неё и сказала, что хочет секса. Впрочем, когда самолёт, летевший из Лас-Вегаса, приземлился в Портленде, девушку сразу же арестовали. Её жених пытался объяснить поведение возлюбленной тем, что она совершенно не умеет пить: «Вот что бывает, когда она выпьет».