Руководство Даугавгривской средней школы в Риге оштрафовано за то, что один из учителей использовал русский язык.

Как передает Life.ru, преподаватель во время экзамена по математике для национальных меньшинств давала пояснения ученикам на русском языке.

Отметим, что в Латвии проживает почти 2 млн человек, из которых 40% — русскоязычные. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский считается иностранным.

Ранее в Минобразования страны подготовили правила, согласно которым экзамены должны сдаваться исключительно на латышском языке. Сейчас все экзаменационные материалы в стране готовятся только на государственном языке, но у учащихся школ нацменьшинств есть право самим выбирать язык сдачи — латышский или русский. Поэтому местные правозащитники расценили штраф как нарушение прав человека.