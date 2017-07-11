Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова и других, обвиняемых в невозвращении кредита, взятого в ОАО «Azərbaycan Beynəlxalq Bank».

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева прокурор потребовал лишить Дуньямина Халилова на 14 лет. Государственный обвинитель попросил также лишить свободы других обвиняемых Мансура Зейналова на 8 лет, Рауфа Алиева – на 4 года, Фархада Амирасланова – на 7 лет, Руслана Аскерова – на 4 года.

Процесс продолжится 13 июля.

Напомним, с лета 2015 года начался процесс ареста лиц, взявших кредиты в МБА. В связи с этим были задержаны несколько бизнесменов. Владелец Globus Plaza Дуньямин Халилов также обвиняется в мошенничестве. Он был задержан в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Д.Халилову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Другими обвиняемыми являются Фархад Амирасланов, Сейфулла Сейфуллаев, Шакир Мусаев, Руслан Исмаилов, Мансур Зейналов и Рауф Алиев. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. В общей сложности они обвиняются в присвоении 50 миллионов манатов.