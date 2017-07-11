«Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо», — сказал глава МИД корреспондентам, столпившимся вокруг стола переговоров.
Сразу после этого замечания журналистка, перегнувшись через весь стол, поднесла к лицу Лаврова микрофон и начала задавать свой вопрос.
«Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что, когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?» — поинтересовался министр.