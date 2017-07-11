В США продолжается скандал вокруг связей президента и членов его семьи в отношении связей избирательной кампании Трампа с Москвой.

PR-менеджер Роб Голдстоун заявил, что это он организовал встречу между Дональдом Трампом-младшим и российским адвокатом Натальей Весельницкой. Он утверждает, что сделал это по просьбе своего клиента — бизнесмена и певца Эмина Агаларова. По информации последнего, которой тот поделился с господином Голдстоуном, госпожа Весельницкая «располагала информацией о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Роб Голдстоун рассказывает, что встреча открылась словами адвоката о взносах в предвыборную кампанию, однако госпожа Весельницкая почти сразу обратилась к теме российского запрета на усыновление детей американцами. В этот момент Дональд Трамп-младший встречу прервал. «Таким образом, встреча закончилась ничем, дальнейших контактов не последовало»,— приводит Reuters слова господина Голдстоуна.

Эмин Агаларов — сын российского бизнесмена азербайджанского происхождения Араса Агаларова, основавшего Crocus Group. В 2009 году группа компаний Араса Агаларова стала генеральным подрядчиком строительства нового кампуса ДВФУ на острове Русском в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.

На заявление PR-менеджера ссылается и агентство AP.

Позже в Белом доме США прокомментировали эту встречу. Отметив, что она была короткой и не повлекшей никакого продолжения, представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в ней не было ничего неподобающего. «Единственно, что было неуместно — эта утечка информации о встрече, о которой было известно»,— приводит Reuters ее слова.

По данным газеты The New York Times, встреча Дональда Трампа-младшего и юриста Натальи Весельницкой состоялась 9 июня 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. На ней также присутствовали зять нынешнего главы Белого дома Джаред Кушнер и Пол Манафорт, в то время возглавлявший его предвыборную кампанию.