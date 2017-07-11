Москва может ввести ответные меры против Киева на планы ввести биометрический контроль и предварительную электронную регистрацию для граждан России, которые въезжают на территорию Украины.

Об этом РИА «Новости» заявил статс-секретарь замглавы МИД России Григорий Карасин.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва изучит данное заявление и уточнит, насколько возможные нововведения соответствуют существующим между Россией и Украиной межгосударственным договоренностям.

«Если выяснится, что это направлено против гуманитарной составляющей наших отношений, то это будет прискорбно и мы, естественно, будем думать над тем, какие встречные меры принять», — сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о введении биометрического контроля для иностранцев. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов при этом заявил о введении предварительной регистрации для въезжающих в Украину россиян.