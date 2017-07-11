Начальник жилищно-эксплуатационного управления №43 Юсиф Ахмедов скончался в собственном кабинете. По информации сайта Moderator.az, Ю.Ахмедов был одним из близких людей экс-главы ИВ Ясамальского района Ибрагима Мехтиева.

Согласно информации, чиновник скончался на рабочем месте утром. Причины смерти не сообщаются.

Как сообщил ахунд мечети Имам Гусейн Гаджи Абдула, Ю.Ахмедов с апреля текущего года играл активную роль в сносе мечети Гаджи Джавада.

1 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев наказал виновных в несанкционированном сносе мечети Гаджи Джавада на территории, именуемой «Советская».

Основной виновник в данном вопросе – глава ИВ Ясамальского района Ибрагим Мехтиев – был освобожден с должности.