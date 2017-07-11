Руководство террористической организации «Исламское государство» выступило с заявлением, в котором признало, что лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади погиб, на его место в скором времени будет назначен преемник.

Об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в иракской провинции Найнава, передает РБК.

Источник пояснил, что заявление ИГ было ожидаемо после того, как два дня назад в округе Тель Афар боевики сняли запрет публично придавать огласке информацию о смерти аль-Багдади.

​В ближайшее время ИГ назовет имя нового главаря группировки, уточнил собеседник телеканала.